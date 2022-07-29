В Кандалакше бездомные собаки грызут и ломают автомобили

В Кандалакше бездомные собаки портят машины - животные грызут припаркованные автомобили, оставляя вмятины и отрывая таблички с госномерами. Фото: Скриншот видео

В Кандалакше бездомные собаки портят машины - животные грызут припаркованные автомобили, оставляя вмятины и отрывая таблички с госномерами.

Инциденты попали на видео на улице Пронина и на улице Набережной. Северяне обеспокоены, как бы четвероногие "вандалы" не стали затем нападать на людей. К тому же, автовладельцам придется тратить деньги на ремонт авто, а ущерб им, скорее всего, никто не возместит.

Напомним: в Мурманске женщина отсудила у хозяйки немецкой овчарки 19 тысяч рублей. Собака напала на кокер-спаниеля северянки.

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