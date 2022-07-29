В Мурманске ищут очевидцев аварии с пострадавшим мотоциклистом

В Мурманске сотрудники ГИБДД ищут очевидцев аварии, в которой пострадал мотоциклист. ДТП случилось 27 июля.
Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
В Мурманске сотрудники ГИБДД ищут очевидцев аварии, в которой пострадал мотоциклист. ДТП случилось 27 июля.
- В 13.45 на улице Щербакова в районе дома №3, столкнулись автомобиль LADA, который двигался в сторону улицы Шевченко, и мотоцикл Honda, который ехал в попутном направлении. В ДТП мотоциклист получил травмы, - сообщили в ОГИБДД УМВД России по г. Мурманску.
Свидетелей происшествия просят связаться по телефону: 40-79-74 или обратиться в ГИБДД по адресу: Мурманск, ул. Карла Либкнехта, 46/1, кабинет 215.
Напомним: на автоподъезде к Североморску в ДТП погиб мотоциклист. Водитель наехал на ограждение.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31