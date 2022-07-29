В Мурманске ищут очевидцев аварии с пострадавшим мотоциклистом

В Мурманске сотрудники ГИБДД ищут очевидцев аварии, в которой пострадал мотоциклист. ДТП случилось 27 июля. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Мурманске сотрудники ГИБДД ищут очевидцев аварии, в которой пострадал мотоциклист. ДТП случилось 27 июля.

- В 13.45 на улице Щербакова в районе дома №3, столкнулись автомобиль LADA, который двигался в сторону улицы Шевченко, и мотоцикл Honda, который ехал в попутном направлении. В ДТП мотоциклист получил травмы, - сообщили в ОГИБДД УМВД России по г. Мурманску.

Свидетелей происшествия просят связаться по телефону: 40-79-74 или обратиться в ГИБДД по адресу: Мурманск, ул. Карла Либкнехта, 46/1, кабинет 215.

Напомним: на автоподъезде к Североморску в ДТП погиб мотоциклист. Водитель наехал на ограждение.

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