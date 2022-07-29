Жители Мурманской области тратят на потребительские нужды около 31 тысячи рублей

В такие расходы входят траты на продукты питания, услуги, питание вне дома, непродовольственные товары. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманскстате рассказали, как изменились потребительские расходы жителей Заполярья за последние годы. В такие расходы входят траты на продукты питания, услуги, питание вне дома, непродовольственные товары.

Так, среднедушевые потребительские расходы в Мурманской области в 2021 году по сравнению с 2020 годом увеличились на 13% и составили в среднем 31 тысячу рублей на человека в месяц. Траты на непродовольственные товары составили 13 тысяч рублей в месяц и по отношению к 2020 году выросли на 19%.

На оплату услуг в 2021 году один житель региона тратил почти 9 тысяч рублей в месяц, что на 10% больше, чем в 2020 году. Расходы на оплату "коммуналки" также выросли на 10% - уходило 3,5 тысячи рублей на человека.

- На покупку продуктов для домашнего питания в 2021 году было потрачено в среднем 7,7 тысячи рублей на человека в месяц, что на 6% выше, чем в 2020 году. На 20% выросли расходы на питание в кафе и ресторанах. Они составили 683 рубля на человека в месяц, - сообщили в статистическом ведомстве.

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