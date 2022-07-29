Ярмарка "Наша рыба" приедет в Колу и Мурмаши

Приобрести охлажденную, замороженную, копченую рыбу и морепродукты можно будет с 11.00 до 18.00. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Мобильная ярмарка "Наша рыба" приедет в Кольский район. Торговля недорогими дарами моря с фудтраков будет организована в Коле и Мурмашах 6 августа.

- В Коле фудтраки встанут возле Кольского районного центра культуры на площади Защитников Заполярья, а в Мурмашах – рядом с ДК "Мурмаши" на улице Энергетиков, - сообщает АНО "Мурманконгресс".

Приобрести охлажденную, замороженную, копченую рыбу и морепродукты можно будет с 11.00 до 18.00.

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