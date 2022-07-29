Предприниматели могут получить до 10 миллионов рублей на создание пляжей в Мурманской области

Получателей субсидии определит конкурс, организованный комитетом по туризму региона. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

В Мурманской области бизнесмены могут получить деньги на реализацию туристических проектов, в том числе на создание кемпингов и пляжей в Заполярье.

Получателей субсидии определит конкурс, организованный комитетом по туризму региона. Заявки принимаются с 1 по 10 августа, а размер субсидии составит от 3 до 10 миллионов рублей.

- Средства можно направить на затраты при реализации проектов, связанных с созданием кемпингов и автокемпингов, приобретением туристического оборудования, разработкой новых туристских маршрутов, созданием электронных путеводителей, созданием и развитием доступной туристской среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья, стимулированием инклюзивного туризма, организацией круглогодичного функционирования и доступности плавательных бассейнов, а также обустройством пляжей на морских побережьях и пресных водоемах, - сообщили в правительстве Мурманской области.

С подробными условиями можно ознакомиться на сайте комитета.

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