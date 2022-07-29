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Происшествия29 июля 2022 9:01

Совершивший покушение на убийство житель Мурманска пытался обжаловать приговор

Довести преступление до конца мужчина не успел, так как другой человек вызвал "скорую"
Елизавета ЛЕБЕДЕВА
Суд апелляционной инстанции признал доводы жалобы несостоятельными и не стал менять приговор.

Суд апелляционной инстанции признал доводы жалобы несостоятельными и не стал менять приговор.

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Мурманской области мужчина, осужденный за покушение на убийство, пытался обжаловать приговор суда.

24 ноября прошлого года между мурманчанином и его собутыльником вспыхнул конфликт на почве личных неприязненных отношений. Мужчина, желая убить оппонента, избил его, а затем нанес не менее двух ударов осколком стекла в область шеи потерпевшего.

Довести свой преступный умысел злоумышленник не смог, так как другой человек вызвал бригаду "скорой" и пострадавшему вовремя оказали медицинскую помощь.

- Суд приговорил мужчину к 8 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Не согласившись с приговором, осужденный подал апелляционную жалобу, в которой просил переквалифицировать его действия и снизить наказание, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

Суд апелляционной инстанции признал доводы жалобы несостоятельными и не стал менять приговор. Он вступил в законную силу.

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