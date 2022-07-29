Совершивший покушение на убийство житель Мурманска пытался обжаловать приговор

Суд апелляционной инстанции признал доводы жалобы несостоятельными и не стал менять приговор. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Мурманской области мужчина, осужденный за покушение на убийство, пытался обжаловать приговор суда.

24 ноября прошлого года между мурманчанином и его собутыльником вспыхнул конфликт на почве личных неприязненных отношений. Мужчина, желая убить оппонента, избил его, а затем нанес не менее двух ударов осколком стекла в область шеи потерпевшего.

Довести свой преступный умысел злоумышленник не смог, так как другой человек вызвал бригаду "скорой" и пострадавшему вовремя оказали медицинскую помощь.

- Суд приговорил мужчину к 8 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Не согласившись с приговором, осужденный подал апелляционную жалобу, в которой просил переквалифицировать его действия и снизить наказание, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

Суд апелляционной инстанции признал доводы жалобы несостоятельными и не стал менять приговор. Он вступил в законную силу.

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