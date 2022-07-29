С начала года в Мурманской области пострадали в ДТП с участием мотоциклов 19 человек

Водителей мототранспорта полицейские призывают неукоснительно соблюдать ПДД и не рисковать своей жизнью. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Если в ДТП попадают водители мотоциклов, это часто заканчивается для них плачевными последствиями.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области, с начала 2022 года в Мурманской области произошло 19 аварий с участием водителей мотоциклов, в которых один человек погиб и 19 получили ранения.

Водителей мототранспорта полицейские призывают неукоснительно соблюдать ПДД и не рисковать своей жизнью.

- Любая неровность на дороге, невнимательность, а также превышение скорости, выезд на встречную полосу, непредсказуемые маневры могут стать причиной аварии. Использование качественного защитного мотошлема и экипировки в случае ДТП может сократить риск получения смертельных травм на 40%, а тяжелых – более чем на 70%, - отметили в ведомстве.

Напомним: в Мурманской области в ДТП с самокатами пострадали двое детей и один взрослый. За последнее время в регионе произошло три аварии с таким транспортом.

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