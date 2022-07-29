В Мурманской области нашли останки бойца Красной армии и установили его личность

Поисковики теперь ищут родственников погибшего. Фото: Александр Могданов

25 июля в Мурманской области поисковый отряд "Западная лица" обнаружил останки бойца Красной Армии - Бориса Ивановича Добшинова из Гомельской области. Поисковики теперь ищут родственников погибшего.

- С 1943 года боец числился пропавшим без вести. Известно, что Борис Добшинов родился в 1914 году в селе Гордуны Гомельской области, - сообщили в отряде.

Напомним: у Дальних Зеленцов ищут затонувший в годы Второй мировой войны эсминец. Его фрагмент нашли на глубине 15 метров.

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