В Абрам-Мысе пропал 47-летний мужчина в белой рубашке

Северянин был одет в белую рубашку, черные пиджак, темные брюки. Фото: vk.com/murmanspas51

В Мурманской области пропал 47-летний Алексей Бестужев. Мужчину ищут с 24 июля - в тот день около часа ночи он ушел из дома в Абрам-Мысе (переулок Охотничий, 13). Его местонахождение не известно.

Северянин был одет в белую рубашку, черные пиджак, темные брюки.

Тех, кто обладает информацией о местонахождении пропавшего, просят обратиться в полицию: 102 или 02 либо в поисково-спасательный отряд "МурманСпас": 8911 311 70 20 (круглосуточно)

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