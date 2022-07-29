49-летний житель Апатитов до смерти забил мужчину из-за флирта с его дамой сердца

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Фото: СУ СКР по Мурманской области

49-летнего апатитчанина ждет суд после убийства малознакомого мужчины. Северянин обвиняется по части 4 ст. 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".

21 апреля житель Апатитов распивал алкоголь в квартире своих знакомых. В гости также пришел мужчина, с которым злоумышленник ранее знаком не был.

- Между ними вспыхнул конфликт из-за того, что незнакомец стал оказывать знаки внимания девушке обвиняемого, а после своим поведением начал оскорблять его. Мужчина избил оппонента руками и ногами, причинив последнему множественные травмы, в том числе закрытую черепно-мозговую травму, разрыв внутренних органов. Мужчина скончался на месте совершения преступления, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СКР по Мурманской области Алина Александрович.

Злоумышленник о произошедшем не сообщил ни в медучреждения, ни в правоохранительные органы. Одна из женщин, что была в квартире, сообщила о случившемся своему знакомому, который и вызвал сотрудников полиции.

Мужчина свою вину признал полностью. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за совершение подобного преступления.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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