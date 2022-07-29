В Кандалакше сгорело одноэтажное здание на площади 450 квадратных метров

Из-за возможности обрушения кровли пожару был присвоен повышенный ранг 1БИС. Фото: vk.com/murman01

Вечером 28 июля в Кандалакше произошел пожар на старом механическом заводе (улица Заводская, 1). Сообщение в возгорании поступило на пульт дежурной диспетчерской службы в 21.32.

Когда на место происшествия прибыли огнеборцы, огонь охватил крышу неэксплуатируемого одноэтажного кирпичного здания.

- Из-за возможности обрушения кровли пожару был присвоен повышенный ранг 1БИС. В 23.08 открытое горение ликвидировано. Здание обгорело на всей площади 450 квадратных метров. Кровля обрушилась на площади 300 квадратных метров, - сообщили в Управлении по ГОЧС и ПБ Мурманской области.

В тушении было задействовано 14 человек личного состава и 4 единицы техники.

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