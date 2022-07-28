В Кандалакше ребенок на велосипеде столкнулся с Nissan

В ДТП никто из участников аварии не получил травм. Фото: vk.com/kandaone

27 июля в Кандалакше произошло ДТП с участием несовершеннолетнего велосипедиста.

- В 20.20 на улице Пронина, 7 юный северянин, управляя велосипедом, пересек проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, не слезая с двухколесного транспорта, чем создал помеху для движения автомобилю Nissan и столкнулся с ним, - сообщили в УГИБДД по Мурманской области.

В ДТП никто из участников аварии травм и телесных повреждений не получил.

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