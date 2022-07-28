В Мурманске яблоня дала плоды

Яблоня, что находится в центре Мурманска, дала плоды. Фото: Елена Ястребова / vk.com/djafa1900

Яблоня, что находится в центре Мурманска, дала плоды. На дереве созрели маленькие зеленые яблочки.

Фотографиями поделилась в соцсетях местная жительница Елена Ястребова.

К слову, яблонь в Мурманске совсем немного. Одну можно найти у областного драмтеатра, вторую - у гимназии №5, третью - у морвокзала.

Напомним: жители Мурманской области делятся богатым грибным "уловом".

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