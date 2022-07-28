В Мурманске росгвардейцы задержали буйных туристов

Похожий случай произошел в диско-ресторане также в Первомайском округе. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманске росгвардейцам пришлось успокаивать разбуянившихся приезжих. Два сигнала о неадекватном поведении людей в общественных местах поступили на пульт оперативного дежурного вневедомственной охраны друг за другом.

– В одном из гипермаркетов Первомайского округа девушка нецензурно выражалась и провоцировала конфликт с сотрудниками торгового центра, игнорируя просьбы прекратить нарушать общественный порядок. 34-летняя жительница Калининграда была задержана росгвардейцами и доставлена в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, – сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Мурманской области.

Похожий случай произошел в диско-ресторане также в Первомайском округе. 27-летний житель Новороссийска провоцировал конфликт с гостями заведения и вел себя агрессивно. Сотрудники вневедомственной охраны задержали дебошира и доставили в отдел полиции.

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