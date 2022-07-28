В Мурманской области похолодает до +17

В Мурманской области похолодает. 29 июля наш регион будет находиться, в основном, в поле повышенного атмосферного давления. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области похолодает. 29 июля наш регион будет находиться, в основном, в поле повышенного атмосферного давления.

- Ожидается облачная с прояснениями погода. Местами дождь. Ветер северный, северо-восточный умеренный, днем местами сильный. Температура воздуха ночью +7+12, днем +12+17 градусов, - сообщили в мурманском гидрометцентре.

30 июля в Заполярье вновь пройдут дожди различной интенсивности, в отдельных районах усилится ветер, температура воздуха понизится.

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