Мурманск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Мурманск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Мурманск
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество28 июля 2022 13:21

В Мурманской области похолодает до +17

Местами ожидаются дожди и сильный ветер
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
В Мурманской области похолодает. 29 июля наш регион будет находиться, в основном, в поле повышенного атмосферного давления.

В Мурманской области похолодает. 29 июля наш регион будет находиться, в основном, в поле повышенного атмосферного давления.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области похолодает. 29 июля наш регион будет находиться, в основном, в поле повышенного атмосферного давления.

- Ожидается облачная с прояснениями погода. Местами дождь. Ветер северный, северо-восточный умеренный, днем местами сильный. Температура воздуха ночью +7+12, днем +12+17 градусов, - сообщили в мурманском гидрометцентре.

30 июля в Заполярье вновь пройдут дожди различной интенсивности, в отдельных районах усилится ветер, температура воздуха понизится.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31