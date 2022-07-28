В Ковдоре в пострадавшем от пожара доме на улице Ленина сделали временную крышу

Новая крыша хорошо защищает дом от осадков. Фото: vk.com/monokovdor

В Ковдоре установили временную кровлю в доме на улице Ленина, который в июле пострадал от пожара.

- Как показал прошедший ливень, свои функции крыша выполняет и хорошо защищает дом от осадков. В этом убедился и председатель комиссии Мурманской области по строительству, благоустройству, энергетике и ЖКХ, депутат областной Думы Михаил Павлов, который работал в Ковдоре. Теперь основная задача – закончить все работы по восстановлению кровли до наступления холодов, - сообщил главный инженер ООО "Валентина" Алексей Сафронов.

В ближайшее время приступят к восстановлению инженерных систем. А как только согласуют все проектные решения, будет начата работа по установке капитальной кровли.

Ранее глава Ковдорского района Сергей Сомов сообщал, что 1 августа жильцы этого дома смогут вернуться в свои квартиры.

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