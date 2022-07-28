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Общество28 июля 2022 12:32

Из-за непогоды поменялось расписание движения теплохода "Клавдия Еланская"

Выход судна из Островного 29 июля запланирован на несколько часов раньше
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Из-за неблагоприятных метеоусловий теплоход "Клавдия Еланская" изменил расписание движения.

Из-за неблагоприятных метеоусловий теплоход "Клавдия Еланская" изменил расписание движения.

Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Из-за неблагоприятных метеоусловий теплоход "Клавдия Еланская" изменил расписание движения.

- Выход из Островного 29 июля в 17.00 (посадка пассажиров в 16.00), - сообщили в администрации ЗАТО Островной.

Ранее сообщалось, что выход судна из ЗАТО запланирован на 20.00 того же дня.

Напомним: в Мурманске троллейбусы №6 и №10 и автобус №10 изменят расписание движения. На одном из маршрутов продлят рейсы.

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