Из-за непогоды поменялось расписание движения теплохода "Клавдия Еланская"

Из-за неблагоприятных метеоусловий теплоход "Клавдия Еланская" изменил расписание движения. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Из-за неблагоприятных метеоусловий теплоход "Клавдия Еланская" изменил расписание движения.

- Выход из Островного 29 июля в 17.00 (посадка пассажиров в 16.00), - сообщили в администрации ЗАТО Островной.

Ранее сообщалось, что выход судна из ЗАТО запланирован на 20.00 того же дня.

Напомним: в Мурманске троллейбусы №6 и №10 и автобус №10 изменят расписание движения. На одном из маршрутов продлят рейсы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31