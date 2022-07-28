В Мурманске женщина отсудила у хозяйки немецкой овчарки 19 тысяч рублей

Решение вступило в законную силу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ленинский районный суд Мурманска рассмотрел гражданское дело по иску местной жительницы. Женщина просила взыскать с мурманчанки компенсацию морального вреда.

- 20 марта женщина гуляла со своим кокер-спаниелем и встретилась с северянкой, которая вела свою немецкую овчарку на поводке, но без намордника. Овчарка набросилась на спаниеля и причинила ему многочисленные травмы. Хозяйка пострадавшей собаки обратилась в ветеринарную клинику, где животному была оказана помощь и лечение. Также собака порвала куртку женщины, - сообщили в пресс-службе суда.

Суд удовлетворил исковые требования пострадавшей мурманчанки частично и взыскал с хозяйки немецкой овчарки в пользу истца 19 590 рублей.

Решение вступило в законную силу.

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