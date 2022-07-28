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Звезды28 июля 2022 11:45

На праздновании Дня ВМФ в Североморске выступят группа "Пятеро" и DJ Groove

Праздничная программа начнется в 18.00 31 июля
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Праздничная концертная программа начнется в 18.00, а в 22.00 прогремит салют.

Праздничная концертная программа начнется в 18.00, а в 22.00 прогремит салют.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

31 июля в Североморске отметят день Военно-морского флота. Гостей праздника ждет концерт группы "Пятеро" из Москвы и электронного музыканта DJ Groove. Также выступит Ансамбль песни и пляски Северного флота.

Праздничная концертная программа начнется в 18.00, а в 22.00 прогремит салют.

О том, что еще будет на День ВМФ, читайте в нашем материале.

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