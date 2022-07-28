Командующий Северным флотом передал звезду Героя России семье погибшего во время спецоперации майора

От имени руководства Минобороны он выразил соболезнования родным и близким погибшего и передал вдове офицера Наталье Викторовне звезду Героя России. Фото: Скриншот видео

В Муроме командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев передал звезду Героя России семье майора Андрея Спирина, который погиб во время спецоперации на Украине.

- Майор Спирин оставался настоящим воином, преданным своей профессии служения Отечеству, верным присяге и воинскому долгу. Ценой своей жизни он спас жизни десятков своих подчиненных, - подчеркнул командующий Северным флотом.

От имени руководства Минобороны он выразил соболезнования родным и близким погибшего и передал вдове офицера Наталье Викторовне звезду Героя России.

Андрей Александрович Спирин служил в Мурманской области, в отдельной мотострелковой бригаде Северного флота. В специальной военной операции майор принимал участие с первых дней в должности замкомандира мотострелкового батальона по вооружению.

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