Житель Апатитов угнал чужой «ГАЗ» и попал на нем в ДТП

Машину нашли на платной стоянке.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Апатитах 21-летний северянин пришел в гости к знакомому своего отца, забрал ключи от машины и угнал его «ГАЗ», который был припаркован около дома. 54-летний владелец авто обратился в полицию.
– Оперативники установили, что к преступлению причастен сын знакомого потерпевшего. Молодой человек пришел в гости и, воспользовавшись тем, что за ним никто не смотрит, взял ключи от машины. На угнанной машине он попал в ДТП, его задержали сотрудники ППС, – сообщили в пресс-службе УМВД по Мурманской области.
Машину нашли на платной стоянке.
В отношении безработного апатитчанина возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ «Угон». Ему грозит до пяти лет лишения свободы.
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