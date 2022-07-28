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Общество28 июля 2022 10:07

Мурманская область получила федеральный грант в 360 миллионов рублей

Губернатор Андрей Чибис рассказал, на что потратят эти деньги
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Губернатор Андрей Чибис сообщил, на что потратят эти деньги.

Губернатор Андрей Чибис сообщил, на что потратят эти деньги.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

В прошлом году команда правительства Мурманской области стала одной из лучших по итогам оценки эффективности по показателям, утвержденным Президентом России. В качестве поощрения регион получил федеральный грант в 360 миллионов рублей.

Губернатор Андрей Чибис сообщил, на что потратят эти деньги.

- Федеральные средства будут направлены на продолжение реализации программы обновления общественного транспорта, коммунальной техники и машин скорой помощи для муниципалитетов, – сказал глава региона.

Напомним: в Мурманске на ремонт крыши проблемного дома на проспекте Ленина выделили 27 миллионов рублей. Работы должны завершить в 2023 году.

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