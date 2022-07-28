Мурманская область получила федеральный грант в 360 миллионов рублей

Губернатор Андрей Чибис сообщил, на что потратят эти деньги. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В прошлом году команда правительства Мурманской области стала одной из лучших по итогам оценки эффективности по показателям, утвержденным Президентом России. В качестве поощрения регион получил федеральный грант в 360 миллионов рублей.

Губернатор Андрей Чибис сообщил, на что потратят эти деньги.

- Федеральные средства будут направлены на продолжение реализации программы обновления общественного транспорта, коммунальной техники и машин скорой помощи для муниципалитетов, – сказал глава региона.

Напомним: в Мурманске на ремонт крыши проблемного дома на проспекте Ленина выделили 27 миллионов рублей. Работы должны завершить в 2023 году.

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