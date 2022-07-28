В Североморске мужчина серьезно избил гостя стеклянной бутылкой

Злоумышленника задержали, им оказался ранее привлекавшийся к уголовной ответственности 38-летний мужчина. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В больницу Североморска попал 47-летний мужчина, избитый стеклянной бутылкой. Травмы квалифицировали как вред здоровью средней тяжести.

О пациенте в полицию сообщили медики. Правоохранители поговорили с северянином - тот сообщил, что его побил знакомый, когда он был у него в гостях.

– Между пострадавшим и хозяином квартиры возникла ссора, которая переросла в драку. Мужчина нанес потерпевшему не менее пяти ударов стеклянной бутылкой по голове, причинив северянину множество резано-ушибленных ран, – сообщили в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

Злоумышленника задержали, им оказался ранее привлекавшийся к уголовной ответственности 38-летний мужчина. Он признался в случившемся и пояснил, что причиной конфликта стало алкогольное опьянение.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. Он находится под подпиской о невыезде.

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