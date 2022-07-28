Из Мурманска запускают авиарейсы в Казань, Тюмень и Нижний Новгород

В Казань и Тюмень авиакомпания будет совершать полеты с 8 августа по 29 октября 2022 года.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Из Мурманска можно будет улететь прямыми авиарейсами в Казань, Тюмень и Нижний Новгород.
В Казань и Тюмень авиакомпания будет совершать полеты с 8 августа по 29 октября 2022 года.
- Рейсы по обоим направлениям будут доступны по понедельникам, вторникам и субботам. Билеты появятся в продаже в ближайшее время, - сообщили в аэропорту "Мурманск".
Также уже открылись полеты в Нижний Новгород. Рейсы выполняются с 27 июля по 26 октября 2022 года по средам и воскресеньям. Билеты есть в продаже.
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