Из Мурманска запускают авиарейсы в Казань, Тюмень и Нижний Новгород

В Казань и Тюмень авиакомпания будет совершать полеты с 8 августа по 29 октября 2022 года. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Из Мурманска можно будет улететь прямыми авиарейсами в Казань, Тюмень и Нижний Новгород.

В Казань и Тюмень авиакомпания будет совершать полеты с 8 августа по 29 октября 2022 года.

- Рейсы по обоим направлениям будут доступны по понедельникам, вторникам и субботам. Билеты появятся в продаже в ближайшее время, - сообщили в аэропорту "Мурманск".

Также уже открылись полеты в Нижний Новгород. Рейсы выполняются с 27 июля по 26 октября 2022 года по средам и воскресеньям. Билеты есть в продаже.

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