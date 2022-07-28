На развитие Ковдорского политехнического колледжа выделили 135 миллионов рублей

На базе Ковдорского политехнического колледжа появится образовательно-производственный центр. Фото: Правительство Мурманской области

На базе Ковдорского политехнического колледжа появится образовательно-производственный центр. На его создание выделили 135 миллионов рублей.

Колледж стал победителем конкурсного отбора Минпросвещения России на предоставление в 2023 году грантов в форме субсидии из федерального бюджета.

- В структуру образовательно-производственного центра «Ковдорский» войдут 5 учебно-производственных мастерских, 7 учебных кабинетов, автодром, парк автомобильного транспорта и самоходных машин, 2 тренажерных комплекса, 2 виртуальных участка, площадка для проведения демонстрационного экзамена по компетенции «Обогащение полезных ископаемых», - сообщили в минобрнауки Мурманской области.

1 сентября 2023 года в новом образовательно-производственном центре к обучению по программам среднего профессионального образования приступят первые студенты.

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