Движение по дороге Мишуково - Снежногорск ограничат на 13 дней

Движение на участке автодороги Мишуково - Снежногорск (со 2 по 5 километр) будет ограничено со 2 по 14 августа. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Движение на участке автодороги Мишуково - Снежногорск (со 2 по 5 километр) будет ограничено со 2 по 14 августа. Ограничение связано с проведением взрывных работ на объекте "Комплекс перегрузки угля "Лавна" в морском порту Мурманск".

- Будет закрыто движение для всех видов транспорта с 17.00 до 18.00, резервное время с 18.00 до 19.00, - сообщили в Мурманскавтодоре.

Напомним: разрушенный участок дороги Кандалакша - Полярные Зори будут ремонтировать. Устранение нарушений проконтролируют.

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