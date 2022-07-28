Движение по дороге Мишуково - Снежногорск ограничат на 13 дней

Движение на участке автодороги Мишуково - Снежногорск (со 2 по 5 километр) будет ограничено со 2 по 14 августа.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Движение на участке автодороги Мишуково - Снежногорск (со 2 по 5 километр) будет ограничено со 2 по 14 августа. Ограничение связано с проведением взрывных работ на объекте "Комплекс перегрузки угля "Лавна" в морском порту Мурманск".
- Будет закрыто движение для всех видов транспорта с 17.00 до 18.00, резервное время с 18.00 до 19.00, - сообщили в Мурманскавтодоре.
Напомним: разрушенный участок дороги Кандалакша - Полярные Зори будут ремонтировать. Устранение нарушений проконтролируют.
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