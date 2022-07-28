В Мурманской области три браконьера наловили краба на 6,8 миллиона рублей

Приговор суда в законную силу еще не вступил. Фото: Елена КОВАЛЕНКО

Кольский районный суд вынес приговор трем жителям региона, которые занимались незаконной добычей камчатского краба в местах нереста и на миграционных путях к ним.

- В апреле 2021 года браконьеры выловили в губе Медвежья и Долгая Западная Баренцева моря 479 особей камчатского краба, тем самым причинив ущерб водным биологическим ресурсам России на сумму 6,8 миллиона рублей, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

Вину в совершении преступления мужчины признали частично. Суд вынес обвинительный приговор - каждому из них назначен штраф в размере 500 тысяч рублей. Кроме того, удовлетворен гражданский иск природоохранного прокурора и в доход федерального бюджета взыскано 6,8 миллиона рублей ущерба биоресурсам.

Приговор суда в законную силу еще не вступил.

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