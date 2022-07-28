В Мурманской области столкнулись Isuzu, Renault и УАЗ, пострадали два человека

Водитель автомобиля Isuzu неправильно выбрал безопасную дистанцию до впереди идущего автомобиля Renault. Фото: vk.com/mchs_murmansk

27 июля в Мурманской области произошло массовое ДТП из трех машин. На 1244 километре автодороги Р-21 "Кола" столкнулись Isuzu, Renault и УАЗ.

- Водитель автомобиля Isuzu неправильно выбрал безопасную дистанцию до впереди идущего автомобиля Renault, из-за чего столкнулся с ним. Вторую иномарку откинуло на впереди идущий автомобиль УАЗ, - сообщили в пресс-службе УГИБДД по Мурманской области.

В аварии пострадал водитель и пассажир автомобиля Isuzu, которых доставили в медучреждение.

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