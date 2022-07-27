В Молочном из горящего дома спасли двух человек и собаку со щенками

Причины случившегося устанавливаются. Фото: vk.com/murman01

В Молочном произошел пожар в частично расселенном двухэтажном доме на улице Торговой, 6. Там загорелся подъезд, было сильное задымление.

- Для проверки помещений на наличие людей пожарные использовали трехколенную лестницу. Эвакуированы и спасены два человека и собака с четырьмя щенками. От факторов пожара не пострадали, - сообщили в Управлении по ГОЧС и ПБ Мурманской области.

Огонь повредил стены подъезда на площади 4 квадратных метра.

В 15.51 пожар полностью потушили силами 5 огнеборцев с помощью двух пожарных автоцистерн.

Причины случившегося устанавливаются.

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