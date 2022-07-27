В госжилстройнадзоре региона прокомментировали ситуацию с обрушившимся фасадом дома Мурманске

Управляющая компания получила задание завершить обследование и составить акты, а также привлечь экспертов для составления заключения. Фото: vk.com/gzhimurmansk

Министр госжилстройнадзора Мурманской области Алена Кузнецова сообщила, какие меры предпринимаются для ликвидации обрушения части фасада в доме №23 на улице Марата в Мурманске.

Напомним: часть стены здания обрушилась, кирпичи разлетелись в разные стороны. Прокуратура проводит проверку.

До конца недели должна завершиться экспертиза места обрушения.

- Управляющая компания получила задание завершить обследование и составить акты, а также привлечь экспертов для составления заключения. Для безопасности жильцов критичные части кирпичей были специально отбиты. Сейчас идет закупка материалов для временного закрытия места разрушения, что позволит предотвратить новые падения, - отметили в министерстве.

Директор управляющей компании ожидает получить заключение эксперта до конца этой недели. Когда у них будет это заключение и составленный акт, совместно с УК и муниципалитетом будут решать, что делать дальше.

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