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Происшествия27 июля 2022 14:00

В Вологде вынесли приговор жителю Мурманской области за создание химлаборатории по производству наркотиков

Из незаконного оборота изъяли более 150 килограммов прекурсоров наркотических средств
Елизавета ЛЕБЕДЕВА
Вологодский областной суд вынес приговор уроженцам Кемеровской и Мурманской областей.

Вологодский областной суд вынес приговор уроженцам Кемеровской и Мурманской областей.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Вологодский областной суд вынес приговор уроженцам Кемеровской и Мурманской областей.

Они признаны виновными по части 5 ст. 228.1, части 2 ст. 228.3 УК РФ "Незаконное производство наркотических средств в особо крупном размере, незаконное приобретение, хранение, перевозка прекурсоров наркотических средств, совершенные в особо крупном размере".

В августе 2020 года неизвестный создал организованную группу для бесконтактного сбыта синтетических наркотиков, в которую он вовлек уроженцев Кемеровской и Мурманской областей.

- Осужденные по указанию руководителя организовали в одном из домов в Сокольском районе Вологодской области химическую лабораторию для незаконного производства наркотиков. Запрещенные вещества они сбывали через «тайники-закладки», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Вологодской области.

В ноябре 2021 года преступную группу накрыли правоохранители. Из незаконного оборота изъяли более 150 килограммов прекурсоров наркотических средств, а также свыше 14 килограммов синтетических наркотиков.

Суд назначил одному из соучастников 13 лет и 4 месяца лишения со штрафом 500 тысяч рублей, второму фигуранту – 12 лет и 4 месяца лишения свободы со штрафом 300 тысяч рублей. Наказание они будут отбывать в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу еще не вступил.

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