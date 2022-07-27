В Вологде вынесли приговор жителю Мурманской области за создание химлаборатории по производству наркотиков

Вологодский областной суд вынес приговор уроженцам Кемеровской и Мурманской областей. Фото: Олег ЗОЛОТО

Вологодский областной суд вынес приговор уроженцам Кемеровской и Мурманской областей.

Они признаны виновными по части 5 ст. 228.1, части 2 ст. 228.3 УК РФ "Незаконное производство наркотических средств в особо крупном размере, незаконное приобретение, хранение, перевозка прекурсоров наркотических средств, совершенные в особо крупном размере".

В августе 2020 года неизвестный создал организованную группу для бесконтактного сбыта синтетических наркотиков, в которую он вовлек уроженцев Кемеровской и Мурманской областей.

- Осужденные по указанию руководителя организовали в одном из домов в Сокольском районе Вологодской области химическую лабораторию для незаконного производства наркотиков. Запрещенные вещества они сбывали через «тайники-закладки», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Вологодской области.

В ноябре 2021 года преступную группу накрыли правоохранители. Из незаконного оборота изъяли более 150 килограммов прекурсоров наркотических средств, а также свыше 14 килограммов синтетических наркотиков.

Суд назначил одному из соучастников 13 лет и 4 месяца лишения со штрафом 500 тысяч рублей, второму фигуранту – 12 лет и 4 месяца лишения свободы со штрафом 300 тысяч рублей. Наказание они будут отбывать в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу еще не вступил.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31