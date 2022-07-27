В Мурманске по нацпроекту модернизируют две детские библиотеки

В 2022 году в Мурманске модернизируют две детские библиотеки в рамках нацпроекта «Культура». Фото: Администрация города Мурманска

В 2022 году в Мурманске модернизируют две детские библиотеки в рамках нацпроекта «Культура».

Обновление коснется филиала детской центральной библиотеки № 17 «Яблочко» на улице Скальной, 13. Она является центром экологического просвещения, в ней есть «живой уголок». Так проект получил название «Живая библиотека». В библиотеке будет создана «живая комната» с помощью современных технологий 3D видеомэппинга.

Еще одно учреждение, которое реконструируют – филиал центральной детской библиотеки № 4 «Умка» на улице Капитана Пономарева, 9/5.

- Проект ее модернизации носит название «Умная библиотека». В помещениях учреждения установят современные энергосберегающие технологии, сплит-систему, увлажнитель воздуха и датчики регулировки тепла. В санитарных комнатах поставят сенсорные экраны, - сообщили в администрации Мурманска.

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