В Мурманской области ожидаются дожди и грозы

На Мурманскую область надвигаются грозы и дожди. Фото: Антон ЗАБИРОВ

На Мурманскую область надвигаются грозы и дожди. 28 июля погоду Кольского полуострова будет определять южная периферия циклона, смещающегося с севера Скандинавии в Баренцево море.

- Ожидается облачная с прояснениями погода. Временами дождь, ночью в отдельных районах грозы. Ветер ночью юго-западный, днем северный умеренный. Температура воздуха ночью +10+15, днем +18+23, на севере области +12+17 градусов, - сообщили в мурманском гидрометцентре.

29 июля наш регион будет находиться, в основном, в поле повышенного атмосферного давления: местами пройдет дождь, температура воздуха составит +13+18 градусов.

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