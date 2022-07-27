В Мурманске на ремонт крыши проблемного дома на проспекте Ленина выделили 27 миллионов рублей

Всего в 2022 году на капремонт домов из областного бюджета было выделено 2,2 миллиарда рублей. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Из бюджета Мурманской области по поручению губернатора Андрея Чибиса выделили 27,3 миллиона рублей на капремонт крыши дома №29 на проспекте Ленина в Мурманске. Об этом сообщили в минстрое региона.

- От жильцов дома поступили жалобы на частичное разрушение фасада. Обследование здания показало, что причина разрушающегося фасада в протекающей крыше. Работы по приведению в порядок проблемной кровли начнутся уже в этом году со сроком окончания в 2023 году, – отметили в министерстве.

Всего в 2022 году на капремонт домов из областного бюджета было выделено 2,2 миллиарда рублей.

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