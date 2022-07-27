С начала года в Мурманской области снесли 10 аварийных домов

В Мурманской области за два минувших года снесли 36 расселенных аварийных домов. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области за два минувших года снесли 36 расселенных аварийных домов. В 2022 году демонтаж старых зданий продолжается. Финансовая поддержка регионального правительства на это дело увеличилась втрое.

- Планируется демонтировать 34 ветхих дома и 1 объект незавершенного строительства в 12 населенных пунктах. На сегодняшний день по 25 аварийным домам заключены контракты. 10 объектов уже снесены, по 11 идут активно работы. По остальным пустующим домам идет заключение договоров. Демонтаж всех 35 зданий завершится до середины декабря, – сообщила министр строительства Мурманской области Ирина Вабищевич.

Напомним: в Заозерске сносят аварийный дом. На его месте собираются построить торговый центр.

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