В Мурманской области во время прогулки по лесу домашнюю собаку укусила змея

У собаки был большой отек. Фото: vk.com/kovdor_foto/ Виктория Галактионова

Жительница Ковдора рассказала о случае нападения змеи на ее питомца. Это случилось во время прогулки по лесу.

- 26 июля в районе Авва-Губы муж собирал ягоды, был с собакой. Ее в нос укусила змея. Будьте бдительны! Сколько мы лет ездим в наши леса, еще ни разу я не натыкалась на змею. Была похожа на гадюку обыкновенную, - поделилась в паблике "Ковдор - фото, видео" Виктория Галактионова.

Женщина отметила, что пес уже чувствует себя лучше, у него был большой отек. Питомцу оказали помощь на ветстанции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31