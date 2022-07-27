В Апатитах мужчина повздорил с посетителем кафе и сломал ему нос

Травмы медики квалифицировали, как средней тяжести. Фото: Правительство Мурманской области

В одном из кафе в Апатитах мужчина повздорил с посетителем и сломал ему нос.

Так, в полицию позвонили врачи одной из городских больниц. Они сообщили о том, что к ним поступил на лечение 26-летний северянин. Травмы медики квалифицировали, как средней тяжести.

– Полицейским пострадавший рассказал, что был в кафе на улице Космонавтов. Там между ним и незнакомым молодым человеком произошла словесная перепалка. В ходе ссоры злоумышленник несколько раз ударил кулаками и головой по лицу северянина, причинив ему тем самым перелом костей носа, – сообщили в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

Виновного задержали. Им оказался ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности 21-летний апатитчанин. Он сообщил полицейским, что причиной конфликта стало алкогольное опьянение и признал вину.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Молодому человеку грозит до трех лет лишения свободы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

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