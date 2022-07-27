В Печенгском округе двое мужчин угнали чужую лодку и похитили мотор

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

В поселке Приречный, что находится в Печенгском округе, двое мужчин угнали чужую лодку в похитили лодочный мотор "Меркурий". Хозяин транспорта оценил ущерб в 200 тысяч рублей.

Мужчина обратился в полицию и указал приметы транспортного средства, на котором могли скрыться злоумышленники. Ориентировку на розыск передали всем наружным нарядам правоохранительных органов. Через некоторое время подозреваемых нашли росгвардейцы.

- В Никеле в районе улицы Бредова экипаж Росгвардии заметил подходящий по приметам автомобиль УАЗ Патриот без заднего госномера. На требования остановиться водитель не реагировал, - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Мурманской области. - После непродолжительного преследования сотрудники вневедомственной охраны остановили машину и задержали пытавшихся скрыться граждан.

Выяснилось, что один из подозреваемых спрятал похищенное в лесу недалеко от автодороги Никель-Приречный-Лотта. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

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