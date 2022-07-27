В Кольском районе 21-летний северянин угнал авто ради поездки по своим делам

Возбуждено и расследуется уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Уголовным делом завершилась поездка по своим делам на чужом авто для 21-летнего жителя Мурманской области.

Так, в дежурную часть полиции Кольского района обратился 37-летний северянин. Он рассказал, что в Туломе от дома на улице Мира кто-то угнал его автомобиль «ВАЗ-2105». Ориентировка была передана патрулям.

– Через некоторое время наряд ДПС обнаружил машину в автогородке, расположенном на территории поселка. Оперативники установили личность подозреваемого в угоне. Им оказался 21-летний северянин, – сообщили в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

Полицейским мужчина сообщил, что проходил мимо и увидел, что автомобиль не заперт. Он решил прокатиться на чужом авто, а добравшись до необходимого места, оставил машину и пошел по своим делам.

Возбуждено и расследуется уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ. Молодому человеку грозит до пяти лет лишения свободы. Северянин находится под подпиской о невыезде.

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