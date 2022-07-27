Пенсионерка из Мурманска пыталась помочь "внучке" и отдала мошенникам 2,5 тысячи долларов

86-летняя мурманчанка поверила телефонным мошенникам и лишилась сбережений. Фото: Антон ЗАБИРОВ

86-летняя мурманчанка поверила телефонным мошенникам и лишилась сбережений.

Пенсионерка обратилась в полицию и рассказала, что ей позвонил незнакомый мужчина. Тот представился адвокатом и сообщил северянке, что ее внучка стала виновницей ДТП. Ей якобы грозит уголовное дело и нужны деньги, чтобы избавить ее от ответственности.

- Жительница Мурманска поверила мошеннику и отдала курьеру, пришедшему к ней домой, 2,5 тысячи долларов США. Только после этого пенсионерка позвонила родственникам и узнала, что внучка никакого ДТП не совершала, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Аферистам грозит до шести лет лишения свободы.

Установлено, что несколько телефонных номеров, которыми пользовался злоумышленник, зарегистрированы в Москве, Краснодарском крае и Воронежской области.

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