В Мурманске судебные приставы взыскали с мужчины 4,3 миллиона рублей по налогам

Деньги, поступившие на депозитный счет отделения судебных приставов, а также исполнительский сбор в 256 тысяч рублей, перечислили в доход государства. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманске судебные приставы взыскали с местного жителя внушительный долг по налогам. У мужчины образовалась задолженность в 4,3 миллиона рублей и погашать эту сумму он не торопился.

- Пристав установил, что северянин не живет по адресу, указанному в исполнительном документе, а имущества в собственности у него нет. Однако при проверке были найдены счета, открытые на его имя в кредитных организациях, - сообщили в пресс-службе УФССП по Мурманской области.

Так как мужчина добровольно долг не погашал, судебные приставы обратили взыскание на его денежные средства.

Деньги, поступившие на депозитный счет отделения судебных приставов, а также исполнительский сбор в 256 тысяч рублей, перечислили в доход государства.

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