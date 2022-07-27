Житель Мурманска до смерти забил знакомого из-за прикосновений к его вещам

По уголовному делу назначен комплекс судебных экспертиз, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Фото: СУ СКР по Мурманской области

В Мурманске расследуется уголовное дело в отношении 51-летнего мурманчанина. Мужчина обвиняется по части 4 статьи 111 УК РФ "Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".

Так, 17 июля в квартире дома на улице Достоевского между злоумышленником и его 45-летним знакомым вспыхнула ссора, пока они распивали алкоголь. Мужчина избил приятеля кулаками по голове. От полученных травм тот скончался на месте происшествия.

- Вину в случившемся северянин признал частично, при этом он объяснил следователю, что причиной конфликта стало то, что знакомый трогал вещи в его квартире. Мужчина заключен под стражу, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СКР по Мурманской области Алина Александрович.

По уголовному делу назначен комплекс судебных экспертиз, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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