Прокуратура выявила нарушения при организации питания детей в оздоровительных лагерях Печенгского округа

Прокуратура выявила нарушения при организации питания детей, которые отдыхают в летних оздоровительных лагерях Печенгского округа.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Прокуратура выявила нарушения при организации питания детей, которые отдыхают в летних оздоровительных лагерях Печенгского округа.
Так, были нарушены требования СанПиН - отсутствовали суточные пробы, которые нужны для контроля качества и безопасности приготовленной пищи, также неправильно хранились продукты, используемые для приготовления блюд для детей.
- В целях устранения нарушений в адрес индивидуального предпринимателя, предоставляющего услуги по организации питания детей в лагерях, внесено представление, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.
Также 26 июля в отношении ИП возбудили административное дело по статье 6.6 КоАП РФ "Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения".
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