В Мурманске прокуратура проводит проверку после обрушения части стены дома на улице Марата

Ход и результаты проверки находятся на личном контроле прокурора области.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
26 июля в Мурманске на улице Марата, 23 обрушилась часть фасада, кирпичи разлетелись по сторонам. К счастью, никто не пострадал. На месте происшествия работала управляющая компания.
После случившегося прокуратура Мурманской области организовала проверку.
- Будет дана оценка исполнения требований жилищного законодательства в деятельности управляющей организации, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - сообщили в ведомстве.
Ход и результаты проверки находятся на личном контроле прокурора области.
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