В Мурманске прокуратура проводит проверку после обрушения части стены дома на улице Марата

Ход и результаты проверки находятся на личном контроле прокурора области. Фото: Антон ЗАБИРОВ

26 июля в Мурманске на улице Марата, 23 обрушилась часть фасада, кирпичи разлетелись по сторонам. К счастью, никто не пострадал. На месте происшествия работала управляющая компания.

После случившегося прокуратура Мурманской области организовала проверку.

- Будет дана оценка исполнения требований жилищного законодательства в деятельности управляющей организации, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - сообщили в ведомстве.

Ход и результаты проверки находятся на личном контроле прокурора области.

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