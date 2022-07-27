Мурманск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Мурманск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Мурманск
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия27 июля 2022 7:37

В Мурманске прокуратура проводит проверку после обрушения части стены дома на улице Марата

На месте происшествия работала управляющая компания
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Ход и результаты проверки находятся на личном контроле прокурора области.

Ход и результаты проверки находятся на личном контроле прокурора области.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

26 июля в Мурманске на улице Марата, 23 обрушилась часть фасада, кирпичи разлетелись по сторонам. К счастью, никто не пострадал. На месте происшествия работала управляющая компания.

После случившегося прокуратура Мурманской области организовала проверку.

- Будет дана оценка исполнения требований жилищного законодательства в деятельности управляющей организации, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - сообщили в ведомстве.

Ход и результаты проверки находятся на личном контроле прокурора области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31