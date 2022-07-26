В Полярных Зорях спасают лабрадора с ножевым ранением

Перевести деньги на помощь лабрадору можно по номеру 8-900-936-63-58 (Ольга Молокова). Фото: vk.com/pomogajut

Волонтеры группы помощи бездомных животных в Полярных Зорях спасают лабрадора Бадди, который получил ножевое ранение - нож прошел рядом с артерией, крови было очень много. Вопиющий случай произошел в Африканде 21 июля.

- Хозяин собаки отдыхал в шумной нетрезвой компании своих товарищей, с ними находился пес. Уж чем несчастный четвероногий помешал выпивающим, нам неизвестно, но пса ударили ножом в шею. Затем хозяин привез Бадди в ветклинику и решил, что на этом его дело закончено. Он оставил собаку врачам и снова отправился "отдыхать", - рассказали волонтеры.

Врачи звонили хозяину, тот был в очень нетрезвом состоянии и обещал приехать за собакой, но так и не приехал. Северяне просят помочь оплатить операцию и переезд раненому лабрадору.

- Мы связались с Юлей Рекало - это наш добрый друг и бывший волонтер из Мурманска. Она готова забрать Бадди под свою опеку, но для этого нужно переправить собаку в Санкт-Петербург. Также необходимо оплатить счет в ветеринарной клинике - примерно 5 тысяч рублей, а также оплатить поездку водителю, который повезет собаку в зоогостиницу Мурманска, где пес будет находиться до отправки в Петербург, - отметили в группе.

Перевести деньги на помощь лабрадору можно по номеру 8-900-936-63-58 (Ольга Молокова).

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