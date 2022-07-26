В Мурманской области ушел из жизни краевед и ветеран спорта Вадим Сурядов

"КП-Мурманск" соболезнует родным и близким талантливого северянина. Фото: vk.com/murmanculture

В Мурманской области на 76-м году жизни скоропостижно скончался краевед Вадим Александрович Сурядов - помор в восьмом поколении, общественный деятель, ветеран спорта.

- Вадим Александрович был председателем коллегии судей городской и областной федерации биатлона. Судья всероссийской категории, ветеран спорта Мурманска, мастер спорта СССР, отличник физической культуры и спорта России, член федерации лыжных гонок города Мурманска, - рассказывают в минкультуры региона. - Как краевед и человек, всей душой любивший свой родной край, Вадим Сурядов публиковался в культурологическом альманахе АСТЭС, участвовал во многих литературных вечерах, а в январе 2022 года принял участие в Арктическом литературном десанте на Терский берег.

Книга воспоминаний Вадима Александровича «Деревня Чапома - родной уголок Терского Беломорья» в 2021 году стала лауреатом регионального конкурса «Книга года».

"КП-Мурманск" соболезнует родным и близким талантливого северянина.

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