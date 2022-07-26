В Мурманской области будет тепло и дождливо

В Мурманской области в ближайшие дни ожидается теплая, но дождливая погода.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
В Мурманской области в ближайшие дни ожидается теплая, но дождливая погода. До 28 июля погоду Кольского полуострова будет определять циклон с центром над Скандинавией.
- 27 июля будет облачно с прояснениями, временами дождь. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +11+16, днем +20+25 градусов, - сообщили в мурманском гидрометцентре.
28 июля на северо-западе области, с поворотом ветра к северному направлению, ожидается понижение температуры воздуха.
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