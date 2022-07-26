В Кандалакшский заповедник прилетели редкие для Заполярья птицы

Цапли присматриваются к участкам рядом с островом Великий. Фото: Валентина Колинько

В Кандалакшский природный заповедник прилетели серые цапли. Обычно этот вид пернатых в наших краях не встречается.

- Эти птицы держится в нашей стране южнее Ленинградской области. Встретить серых цапель в Заполярье – очень большая редкость! Но в Кандалакшском заповеднике их наблюдают уже второй год подряд. У нас есть и рыба, и мелководье, а в этом году и лето выдалось теплое, - рассказывают в заповеднике.

Цапли присматриваются к участкам рядом с островом Великий. Есть шанс, что им там очень понравится, и может быть, в следующем году друзей с собой позовут.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31