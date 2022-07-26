В Мурманске в жилом доме на улице Марата обрушилась часть стены

В Мурманске на улице Марата, 23 обрушилась часть стены девятиэтажного жилого дома. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманске на улице Марата, 23 обрушилась часть стены девятиэтажного жилого дома. Кирпичи разлетелись в разные стороны. Повезло, что никого не задело.

На место происшествия отправились сотрудники управляющей компании.

На место выехали сотрудники управляющей компании. Фото: скрин видео www.tv21.ru

- Директор управляющей организации уже выехал туда. Все будет устранено, стену восстановят, - сообщили "КП"-Мурманск" в УК "МУЖСК".

Напомним: на памятнике "Алеше" в Мурманске заметили трещину. Северяне обеспокоены увиденным

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