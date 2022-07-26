Такое оптическое явление встречается редко. Фото: vk.com/top_new_olenegorsk

Минувшей ночью жители Оленегорска наблюдали необычный пурпурный закат. Такое оптическое явление встречается редко.

- Предвещает хорошую погоду, - пишут в паблике "Top News. Оленегорск".

В Мурманске тоже в ночь с 25 на 26 июля запечатлели феерический закат, только уже красного цвета. Небо будто полыхало огнем.

Небо будто полыхало огнем. Фото: Татьяна Габидуллина

Напомним: в фотоловушку Кандалакшского заповедника попало семейство медведей. Малыши гуляли по лесу с мамой-медведицей.

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